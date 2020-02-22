الأولمبية تهنىء هدايا ملاك بالتأهل لأولمبياد طوكيو

وجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، التهنئة لمجلس إدارة اتحاد التايكوندو والبطلة الأولمبية هداية ملاك، بعد تأهلها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الصيف المقبل.

ونجحت صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانبرو، في التأهل للأولمبياد بطوكيو عقب الفوز على

بطلة كينيا في إطار بطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالمغرب، في الدور نصف النهائي، وستخوض المباراة النهائية غدا الأحد.

عبر المهندس هشام حطب عن سعادته البالغة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

بعد هذا الإنجاز الكبير وارتفاع عدد الأبطال المصريين المشاركين في الأولمبياد وزيادة عدد البعثة المشاركة بالدورة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر من هداية ملاك ميدالية أولمبية جديدة في طوكيو.

شدد المهندس هشام حطب على أن اللجنة الأولمبية ستدعم كل الأبطال والبعثة المصرية لتجهيزها قبل الأولمبياد أملا في العودة بميداليات أولمبية من طوكيو.