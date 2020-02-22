يوفنتوس يفوز علي سبال ويتصدر الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس علي نظيره سيبال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

افتتح أهداف اللقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 39، بعد أن استغل عرضية كوادرادو

التي أرسلها داخل منطقة الجزاء ليستقبلها رونالدو بتسديدة سكنت شباك فريق سيبال.وفي الدقيقة 60، إستطاع أرون رامزي إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد أن مرر له باولو ديبالا كرة داخل منطقة الجزاء ليستقبلها رامزي بلمسة رائعة أعتلت حارس المرمي وسكنت الشباك.ثم في الدقيقة 69، أحرز فريق سبال هدف الحضور في المباراة من ركلة جزاء سكنت شباك تشيزني.وبتلك النتيجه يتصدر يوفنتوس ترتسب الدوري الإيطالي حتي الأن برصيد 60 نقطة، بينما يتجمد رصيد سبال عند النقطة 15 محتلا المركز العشرين والأخير في الكالتشيو .