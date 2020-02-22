مانشستر سيتي يفوز على ليستر بصعوبة في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي، سلبيًا دون أهداف خلال مجريات الشوط الأول، والذي يجمع الفريقين على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل هدف المباراة الوحيد جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 80، بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز، لينجح المهاجم البرازيلي بتسجيل هدف الفوز.

وفي الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، سجل سيرجيو أجويرو