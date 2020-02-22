مانشستر سيتي يفوز على ليستر بصعوبة في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي، سلبيًا دون أهداف خلال مجريات الشوط الأول، والذي يجمع الفريقين على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل هدف المباراة الوحيد جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 80، بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز، لينجح المهاجم البرازيلي بتسجيل هدف الفوز.
وفي الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، سجل سيرجيو أجويرومهاجم السيتي هدفًا بعد تمريرة من كيفين دي بروين، لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.
رفع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني رصيده إلى 57 نقطة، خلف ليفربول المتصدر برصيد 76 نقطة، في تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة، في المركز الثالث.
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