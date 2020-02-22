أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه أمام ليفانتي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الـ25 من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الـ25 من الدوري الإسباني ، "الليجا". جاء تشكيل الفريق الملكي كالتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا Advertisements في الدفاع: دانيال كاربخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو في خط الوسط: كاسيميرو، توني جروس، لوكا مودريتش، إيسكو في الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.