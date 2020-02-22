رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا بالدوري الإيطالي

حقق كريسيتانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رقمًا قياسيًا بعد تسجيله هدفًا خلال مباراة فريقه أمام سبال، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري

الإيطالي، "الكالتشيو".

بهدفه اليوم أمام سبال، واصل رونالدو التسجيل للمباراة الـ11 على التوالي في الدوري الإيطالي، ليصبح ثالث

لاعب في تاريخ الكالتشيو، يسجل في 11 مباراة متتالية، حيث سبقه جابرييل باتيستوتا موسم 1995/94، وفـابيو كوالياريلا موسم 2018ـ2019.

سجل رونالدو 16 هدف خلال الـ11 مباراة بينما سجل كوالياريلا 14 هدف، و باتيستوتا 13 هدفًا.