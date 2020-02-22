يوفنتوس يوسّع الفارق في صدارة الكالتشيو .. ورنالدو يواصل التسجيل

حقق نادي يوفنتوس انتصارًا مطلوبًا ضد فريق سبال لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ورغم لعبه خارج مدينة تورينو، إلا أن البيانكونيري ربح المباراة ضد سبال بهدفين مقابل هدف، وسط تألق النجم الويلزي “آرون رامسي” أخيرًا بقميص السيدة العجوز.

وعزز اليوفي من صدارته للكالتشيو بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحق لاتسيو، الذي تفوق على الإنتر في الجولة الماضية.

وتقدم ليوفنتوس أولاً الهداف “كريستيانو رونالدو” محرزًا هدفه رقم 36 من 36 مباراة، بعدما حوّل عرضية كوادرادو في الشباك.

وسجل ثاني أهداف يوفنتوس لاعب الوسط “آرون رامسي”، خلال أحداث الشوط الثاني من كرة ساقطة رائعة من فوق حارس سبال.