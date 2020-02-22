الهلال يتفاعل مع فوز النصر ويصطاد نمور الاتحاد

انتزع فريق الهلال فوزاً بشق الأنفس فى الوقت القاتل من ركلة جزاء أمام ضيفه فريق الإتحاد فى كلاسيكو الكرة السعودية، اليوم السبت 22-2-2020، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

ودخل الهلال صاحب الأرض والجمهور المباراة بهدف تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني برصيد 41 ، وبفوز الزعيم اليوم وصل الى النقطة 44 فى الصدارة، بينما تجمد رصيد فريق الإتحاد عند النقطة 19، فى المركز الثالث عشر.

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سجل الهلال هدف المباراة الوحيد فى الوقت القاتل من ضربة جزاء د(93)، نفذها اللاعب “إدواردو” وسدد في المرة الأولى وجروهي تصدى وارتدت الكرة مرة آخري للبرازيلي وسددها في الشباك معلنًا فوز الزعيم بهدف دون مقابل.

وهذا الفوز هو الثالث عشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه الخسارة هي العاشرة للاتحاد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وتبادلا كلاهما المحاولات الهجومية على المرميين لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين، في العشر دقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت بدأ الهلال يتفوق على الاتحاد من حيث الاستحواذ حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 12 أولى الهجمات الخطيرة للهلال عندما استلم بافيتيمبي جوميز الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وهيأها إلى سيبستيان جيوفينكو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها مارسيلو جروهي حارس الاتحاد على مرتين.

وفي الدقيقة 16 سدد ياسر الشهراني لاعب الهلال كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاتحاد لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس جروهي.

وأهدر جوميز فرصة تسجيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة 23 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الاتحاد هيأها محمد جحفلي برأسه إلى جوميز الذي قابلها بتسديدة أرضية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس جروهي بسنتيميترات قليلة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 31 والتي شهدت تسديدة قوية من جيوفينكو من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الاتحاد لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة لتضيع فرصة هدف للهلال.

واستمرت محاولات الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، لكنه اصطدم بدفاع قوي من الاتحاد لينحصر اللعب في وسط الملعب.

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وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الهلال من محاولاه الهجومية لتسجيل هدف التقدم وسط دفاع مستميت من لاعبي الاتحاد واعتماد على الهجمات المرتدة.

وأنقذ جروهي فريق الاتحاد من تلقي الهدف الأول في الدقيقة 49 عندما سقطت الكرة أمام سالم الدوسري لاعب الهلال على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن جروهي تألق وتصدى لها.

واستمرت محاولات الهجومية لكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد بسبب الدفاع القوي والمنظم للفريق، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 63 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم للهلال عندما انفرد كاريلو بالحارس جروهي من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وتعاطف القائم الأيمن مع الاتحاد في الدقيقة 70 وحرم فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول عندما سدد محمد البريك الكرة من الناحية اليمنى لكن كرته اصطدمت بقدم حمدان الشمراني، مدافع الاتحاد، قبل أن تصطدم بالقائم.

ورد الاتحاد في الدقيقة التالية بفرصة خطيرة عندما مرر رومارينيو كرة بينية إلى ويلفريد بوني أنفرد على إثرها بالحارس عبد الله المعيوف الذي تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 79 سجل الاتحاد هدفا عندما مرر منصور الحربي كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها رومارينيو وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى، إلا أن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وألغى الهدف بداع تسلل رومارينيو.

واستمرت محاولات الفريقين بحثاً عن تسجيل هدف الفوز ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء للهلال بعدما لمست الكرة يد بوني، لاعب الاتحاد، داخل منطقة الجزاء.

وسدد كارلوس إدواردو ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليتصدى لها الحارس جروهي لكن الكرة ارتدت إلى إدواردو الذي وضعها بنجاح إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف.