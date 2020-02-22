أهداف مباراة يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي

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حقق نادي يوفنتوس انتصارًا مطلوبًا ضد فريق سبال لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
ورغم لعبه خارج مدينة تورينو، إلا أن البيانكونيري ربح المباراة ضد سبال بهدفين مقابل هدف، وسط تألق النجم الويلزي “آرون رامسي” أخيرًا بقميص السيدة العجوز.
وعزز اليوفي من صدارته للكالتشيو بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحق لاتسيو، الذي تفوق على الإنتر في الجولة الماضية.
وتقدم ليوفنتوس أولاً الهداف “كريستيانو رونالدو” محرزًا هدفه رقم 36 من 36 مباراة، بعدما حوّل عرضية كوادرادو في الشباك.
ثم عزز هدف رونالدو نجم المباراة “آرون رامسي” الذي أحرز هدفًا خياليًا من كرة ساقطة من فوق الحارس بشكل ولا أروع.
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