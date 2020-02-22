انتزع فريق الهلال فوزاً بشق الأنفس فى اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء أمام ضيفه فريق الإتحاد فى كلاسيكو الكرة السعودية، اليوم السبت 22-2-2020، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

ودخل الهلال صاحب الأرض والجمهور المباراة بهدف تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني برصيد 41 ، وبفوز الزعيم اليوم وصل الى النقطة 44 فى الصدارة، بينما تجمد رصيد فريق الإتحاد عند النقطة 19، فى المركز الثالث عشر.

سجل الهلال هدف المباراة الوحيد فى الوقت القاتل من ضربة جزاء د(93)، نفذها إدواردو وسدد في المرة الأولى وجروهي تصدى وارتدت الكرة مرة آخري للبرازيلي وسددها في الشباك معلنًا فوز الزعيم بهدف دون مقابل.

وكانت الدقيقة 78 قد شهدت إلغاء حكم المباراة لهدف لفريق الإتحاد بعد ان راجع تقنية الفار ووجد رومارينهو متسللاً قبل ان تصل له الكرة.

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وهذا الفوز هو الثالث عشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه الخسارة هي العاشرة للاتحاد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

إليكم أهداف مباراة الهلال والإتحاد فى الدوري السعودي

هدف الهلال “ادواردو” من ضربة جزاء

لقطات من المباراة هدف ملغي للإتحاد