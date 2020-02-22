أهداف مباراة السد وأم صلال في الدوري القطري

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تمكن نادي أم صلال من التعادل الإيجابي ضد ضيفه فريق السد، في إطار الجولة الخامسة عشر من دوري نجوم قطر.
وفشل فريق المدرب “تشافي هيرنانديز” في الاقتراب من فرق المقدمة بعد هذا التعادل، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بينما أم صلال فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.
وكان أصحاب الأرض، على الرغم من أنهم الفريق قبل الأخير على لائحة جدول الترتيب، هو الفريق السبّاق بالتهديف، ثم تمكن الزعيم السداوي من تعديل النتيجة.
تقدم لأم صلال في الشوط الأول، “أيوب عزي” ثم عزز النتيجة “محمود الموّاس”، ولكن أم صلال لم يحافظ على تمكنه حيث تمكن السد من التعديل في الشوط الثاني.
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