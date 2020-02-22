واصل فريق النصر مطاردته لفريق “الهلال” الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما تغلب مساء اليوم السبت 22-2-2020، على مضيفه فريق الحزم بثنائية نظيفة بأقدام سعودية، لحساب الجولة الـ19 من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

ورفع العالمي رصيده الى النقطة 41 فى المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 42 قبل لقاءه اليوم امام فريق الاتحاد لصالح نفس الجولة، بينما يجمد رصيد فريق الحزم عند النقطة 22 فى المركز الثاني عشر.

وسجلت ثنائية النصر اليوم بأقدام سعودية بدءها اللاعب عبد الإله العمري فى الدقيقة 53، وأضاف الهدف الثاني اللاعب يحي الشهري فى الدقيقة 87، فى حضور للنجوم المحترفين امثال نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله وأحمد موسى وجوليانو والذي لم يظهروا بمستواهم المعهود.

وافتتح النصر اهداف المباراة عن طريق “عبد الإله العمري” فى الدقيقة 53، وجاء الهدف بعد ان قام الغنام بارسال تمريرة عرضية نموذجية بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى وجدت رأس عبد الإله العمري ليوجهها بشكل مثالي على يمين الحارس الجزائري عسله.

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وعزز الموسيقار الصغير“يحيى الشهري” تقدم النصر بالهدف الثاني فى الدقيقة 87، بهدف على طريقة التيكي تاكا بعد سلسلة من التمريرات الجميلة، لينفرد يحيى الشهري بمهارة فردية من العمق الدفاعي قبل أن يضع الكرة في المرمى بعد خروج متأخر من الحارس عسله.

وبهذه النتيجة النصر يلحق أول هزيمة لنادي الحزم في النصف الثاني من الموسم الحالي.

إليكم أهداف مباراة النصر والحزم فى الدوري السعودي اليوم

هدف النصر الاول

هدف النصر الثاني