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سحق نادي برشلونة ضيفه فريق إيبار بخمسة أهداف دون رد، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
وأقيمت المباراة على ملعب كامب نو، وعرفت تألق النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” الذي سجل أربعة أهداف من الخماسية، منها هاتريك رائع في شوط المباراة الأول.
ورفع البلاوجرانا رصيده إلى 53 نقطة معتليًا الصدارة مؤقتًا على حساب ريال مدريد، الذي تنتظره مباراة صعبة ضد فريق ليفانتي.
أول أهداف اللقاء سجله ليو فقط قبل مرور أول ربع ساعة بعد مجهود رائع ومرور من لاعبين دفعة واحدة.
ثم سجل ليو ثاني أهدافه بالطريقة ذاتها من توغل داخل منطقة الجزاء وتصويبة زاحفة في المرمى.
بينما ثالث أهداف النجم الأرجنتيني جاء بعد هفوة من جريزمان، الذي عجز عن التسجيل والشباك مفتوحة، ليتدخل ميسي ويكمل ثلاثيته بعد مرور نصف ساعة فقط على البداية.
وفي الشوط الثاني، عاد ليو ليسجل السوبر هاتريك، موقعًا على الهدف الرابع، بعد عمل يذكر فيشكر للوافد الجديد “برايثوايت” الذي رواغ مدافع إيبار وأرسل عرضية أرضية
وأنهى متوسط الميدان “أرتور” خماسية البارسا بعد صناعة جديدة للنجم الدنماركي الذي يبدو أنه سيكون إضافة قوية لهجوم البلاوجرانا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي “يكسر صيامه” بسوبر هاتريك “مُهين” مع برشلونة ضد إيبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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