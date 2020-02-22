مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة

واصل مانشستر سيتي صحوته بفوز صعب وثمين على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر السبت في قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.



ويدين مانشستر سيتي بفوزه غلى مهاجمه الدولي البرازيلي البديل غابريال جيزوس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80.



وقال الاسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي "نحن سعداء جدا بهذه النتيجة لأننا ننافس من اجل المركز الثاني وفزنا"، مضيفا "صحيح كانت هناك لحظات عصيبة في هذه المباراة ولكننا استطعنا تجاوزها".



وهو الفوز الثاني على التوالي لحامل اللقب في العامين الماضيين والثامن عشر هذا الموسم فوسع الفارق بينه وبين ليستر الثالث إلى سبع نقاط، وقلص الفارق إلى 19 نقطة بينه وبين ليفربول المتصدر والذي يستضيف وست هام يونايتد الإثنين في ختام المرحلة.



وأكد مانشستر سيتي استعداده الجيد لرحلته إلى إسبانيا الأربعاء لمواجهة ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي قد يغيب عنها في الموسمين المقبلين في حال خسر الاستئناف ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي للعبة بحق ال"سيتيزنس" بسبب خروقات خطيرة في قواعد اللعب النظيف.



في المقابل، واصل ليتسر سيتي نزيف النقاط ومني بخسارته السابعة هذا الموسم وبعد تعادلين متتاليين ليتقلص الفارق بينه وبين تشلسي الرابع إلى ست نقاط.



وعانى مانشستر سيتي الامرين لتحقيق الفوز وأهدر له هدافه التاريخي الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن ينقذه بديله جيزوس بتسجيله هدف الفوز.



وحرم القائم الأيمن هداف الدوري جايمي فاردي من منح التقدم لليستر سيتي برده تسديدة من حافة المنطقة إثر انفراد بالحارس البرازيلي إيدرسون، رد عليها لاعب ليستر السابق الدولي الجزائري رياض محرز بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل الذي تدخل مرة أخرى وأبعد بيسراه تسديدة للاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان من مسافة قريبة (16).



وكاد جيمس ماديسون يمنح التقدم لليستر سيتي من ركلة حرة مباشرة ابعدها إيدرسون ببراعة (37)، ثم رأسية للدولي النيجيري كيليتشي إيهيانيتشو بعد تمريرة رائعة من ماديسون، لكن إديرسون تدخل بقوة وأبعدها الى ركنية وسط مطالبة لاعبي ليستر بركلة جزاء كون مهاجمهم تعرض لضربة قوية ارغمته على ترك مكانه لهارفي بارنز (37).



وتابع شمايكل تألقه في الشوط الثاني وأنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة للدولي البلجيكي كيفن دي بروين من حافة المنطقة (53).



وحصل مانسشتر سيتي على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" عندما سدد غوندوغان كرة قوية ارتطمت بيد لاعب الوسط البلجيكي دينيس برايت وتحولت الى ركنية (60)، فانبرى لها أغويرو بقوة لكن شمايكل ابعدها بركبته اليسرى الى التماس (62).



وتصدى شمايكل لانفراد لأغويرو من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من محرز (64).



وكاد فاردي يفعلها بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (70).



ونجح جيزوس في تسجيل هدف الفوز عندما انطلق محرز من منتصف ملعب فريقه حتى حافة منطقة المضيف، قبل أن يمررها إلى البرازيلي المتوغل داخلها فلعبها بيمناه على يسار شمايكل (80).



المصدر: فرانس برس