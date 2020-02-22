اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي (0-0) بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي (0-0) بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر يلا شوت يحل نادي ريال مدريد KORA STAR ضيفاً ثقيلا على نظيره ليفانتي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني الممتاز

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره ليفانتي على قناة BEIN SPORTS HD 3.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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مشاهدة مباراة ليفانتي وريال مدريد :

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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم : إدين هازارد، كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3