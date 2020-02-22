اونلاين | بث مباشر live.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي beIN SPORT في الدوري الإسباني الآن (تغطية مباشرة)

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بث مباشر ليفانتي وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين kora extra ليفانتي وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة ليفانتي وريال مدريد بدون تقطيع، حيث يدخل ريال مدريد اللقاء وهو متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي برشلونة لذلك يعتبر الفوز مهم جدًا بالنسبة له لخوض معركة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي وهو متصدرا على جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ليفانتي المباراة وهو يعلم جيدا صعوبتها ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة متصدر الدوري الإسباني.

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

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تنطلق مباراة ليفانتي وريال مدريد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليومريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3