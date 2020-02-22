اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم 2020/2/22 بالدوري الإسباني.. هدف ريال مدريد live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم 2020/2/22 بالدوري الإسباني.. هدف ريال مدريد live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس تابع البث الحي الحصري لمباراة نادي ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان نظيره فريق ليفانتي اليوم السبت YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني COOL KOORA وستكون تلك المباراة نارية بسبب صعوبة ليفانتي على ملعبه ووسط جماهيره

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ليفانتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وتعثر الريال في الجولة الماضية بالتعادل مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد YALA LIVE.

جول كورة ويحل فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن الفريق الأبيض GOAL KOORA، وقال زيدان في تصريحات صحفية : ليفانتي فريق مُعقد للغاية خصوصاً على أرضية ملعبه، وسنحتاج إلى التركيز طوال المباراة وهذا أمر ضروري للغاية KOORA LIVE.

كول كورة وتابع مدرب ريال مدريد : "لا يوجد هناك قلق في المباريات السابقة كانت هناك بعض الاخطاء وهناك بعض الاشياء يتعين علينا تحسينها KOORAHD ولقد تابعنا بعض النقاط السلبية التي أرتكبناها في خط الدفاع في المباريات السابقة وقمنا بتحليلها، ةالدفاع هو أمر أساسي للفوز في المباريات BEIN MATSH.ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3