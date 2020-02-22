اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت Real Madrid رابط ماتش ريال مدريد LIVE

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Kora star، يحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب سيوداد دي فالنسيا لمواجهة فريق ليفانتي صاحب الأرض والجمهور في الجولة 25 في الدوري الإسباني، حيث يطمح ريال مدريد في المحافظة على صدارة ترتيب أندية الدوري الإسباني، بالفوز على ليفانتي مساء اليوم.

Kora online، تبدأ أحداث المباراة في التوقيتات التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.ريال مدريد الساعة 10 علي قناة 3