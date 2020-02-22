اونلاين | شاهد| محمد عودة: "الأهلي هيخسر 5 تاني من صن داونز لو مسمعش نصيحتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد| محمد عودة: "الأهلي هيخسر 5 تاني من صن داونز لو مسمعش نصيحتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب من تكرار فضيحة الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الذهاب يوم السبت المقبل.

وقال عودة في تصريحات خاصة للفجر الرياضي على أن أي فريق سوف يلاعب صن داونز على ملعبه وهو فاتح الملعب سوف ينال خسارة كبيرة لذلك أحذر فايلر والجهاز الفني من طريقه اللعب هذه أمام الفريق الجنوب أفريقي

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وأضاف: عندما كنت مديرا فنيا لأهلي بني غازي وألتقيت بفريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا قدمنا مباراة رائعة في دور الذهاب والذي أقيم في مصر وانتهى بالتعادل السلبي ووقتها كنا أحق بالفوز وفي مباراة العودة عانينا كثيرا وتلقينا خساراة برباعية نظيفة.

وأتم: ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي الذي يلعب عليه الفريق الجنوب أفريقي لديه أزمة كبيرة، وهو انه تشعر أنه مائل بشكل كبير ويعتاد عليه لاعبوا صن داونز في فتح المساحات وتحقيق المكسب لذلك على الأهلي أن يبدأ بتأمين خط وسطه ودفاع منطقة إلا ذلك سوف ينال خسارة كبيرة.

واختتم المدير الفني السابق لأهلي بني غازي على أنه عندما رأي طريقه لعب لاسارتي المدير الفني السابق في المباراة الماضية، تنبأ بخسارة الأهلي بخماسية ونتيجة كبيرة وهو ما حدث بالفعل.