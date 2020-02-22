اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر yalla shoot

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يلتقي فريق الهلال أمام نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم السبت باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد، على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يمتلك اتحاد جدة 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

تقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتوقيت القاهرة، و07:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الهلال ونظيره فريق اتحاد جدة عبر قناتي KSA Sports 1 HD - KSA Sports 3 HD.الهلال و الاتحاد الساعة 7.30 علي قناة 7