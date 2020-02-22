اونلاين | بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد KSA SPORT في الدوري السعودي الآن (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد KSA SPORT في الدوري السعودي الآن (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب محيط الرعب فتح أبوابه على مصراعيه ، لاستقبال الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الهلال والاتحاد ، نظرا لترتيب الفريقين في الجدول ، إلا ان المباراة المنتظرة تُعد من أهم كلاسيكيات الكرة العربية والسعودية ، كون يجمعهم لقاءات تاريخية حضرت في أذهان المتابعين.

الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، يتطلع لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للتشبث أكثر بصدارة جدول الدوري ، حيث يمتلك 41 نقطة ، بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر ، صاحب 38 نقطة.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر ، يحتل الاتحاد قبل مواجهة الهلال ، المركز 13 برصيد 19 نقطة ، بفارق 7 نقاط كاملة عن متزيل جدول الترتيب ، الفتح، صاحب 12 نقطة.

ويأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي ، وضع حدا لهيمنة الهلال ، على آخر 9 مواجهات بينهما ، حيث نجح رجال لوشيسكو في الفوز بـ" 6 مواجهات " مقابل تعادلا سويا 3 مرات فقط.

وستنطلق المباراة مساء غد السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى والثانية بنظام HD ، وسيتناول التعليق على المباراة كل من:" فارس عوض وعبدالله الحربي".الهلال و الاتحاد الساعة 7.30 علي قناة 7