رياضة | بعد فوز الهلال - جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الهلال - جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم السبت 22-2-2020، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وبنهاية مباريات اليوم فقد اختتمت منافسات الجولة 19، في بداية اليوم تعادل التعاون أمام الرائد إيجابيًا بهدف، ثم فاز النصر بهدفين نظيفين أمام الحزم.

وفي نهاية أحداث اليوم والجولة فاز الهلال بهدف نظيف أمام الاتحاد ليوسع فارق النقاط برصيد44 نقطة محتلاً المركز الأول.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 44 نقطة

2- النصر برصيد 41 نقطة

3- الأهلي برصيد 33 نقطة

4- الوحدة برصيد 33 نقطة

5- الرائد برصيد 31 نقطة

6- التعاون برصيد 29 نقطة

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7- الفيصلي برصيد 28 نقطة

8- الشباب برصيد 28 نقطة

9- الفيحاء برصيد 24 نقطة

10- أبها برصيد 23 نقطة

11- الاتفاق برصيد 23نقطة

12- الحزم برصيد 22 نقطة

13- الاتحاد برصيد 19 نقطة

14- الفتح برصيد 15 نقطة

15- العدالة برصيد 14 نقطة

16- ضمك برصيد 14 نقطة