رياضة | تليفونات بنى سويف فى ضيافة طهطا بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف فى ضيافة طهطا بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل تليفونات بنى سويف ضيفا على نظيره طهطا الرياضى في الثانية والنصف من عصر الأحد بملعب طهطا بمحافظة سوهاج وذلك فى إطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بمنافسات الاسبوع السادس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته يخوض المباراة بدوافع كبيرة خاصة فى ظل الاداء القوى للفريق السويفي بمباراته السابقة أمام البنك الأهلى بجانب حرص الجهاز الفنى واللاعبين على إعادة الانتصارات للفريق عقب تحقيق فوز وحيد وثلاث تعادلات بالدور الثانى حتى الآن .

فيما يخوض طهطا الرياضى بقيادة مديره الفنى مصطفى حكيم المباراة بشعار لا بديل عن الفوز خاصة فى ظل سعى الفريق للهروب من شبح القاع واستثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين عقب تحقيقهم مفاجأة بالفوز أمام الفيوم بعقر داره بنتيجة 1/2 .

تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بقيادة فنية للدكتور عماد سمير ثم تولى احمد شعبان مسوؤلية تدريب الفريق حتى نهاية الدور الاول وعقب ذلك تولى أبو العينين شحاته تدريب الفريق السويفى .

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فيما بدأ طهطا الرياضى موسمه الحالى بقيادة فنية لبركان ابراهيم وسرعان ما رحل عقب نهاية مباريات الاسبوع الثالث ليتولى الدكتور أسامة البلم تدريب الفريق ليرحل بالاسبوع الرابع عشر ويتولى محمد حكيم مسؤولية تدريب الفريق .

وكان تليفونات بنى سويف قد حقق فوزا بثلاثية نظيفة أمام طهطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالدور الاول .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 22 نقطة فيما يحتل طهطا الرياضى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط .