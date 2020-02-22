رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق يوفنتوس فوز مهم وثمين اليوم على فريق سبال متذيل جدول الترتيب، بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإيطالي. وتقدم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بينما سجل الهدف الثانى ارون رامزى فى الدقيقة 60 وفى الدقيقة 69 سجل اندريا بيتانيا هدف تقليص الفارق. ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس على سبال :- يوفنتوس 60 نقطة لاتسيو 56 نقطة إنتر ميلان 54 نقطة اتالانتا 45 نقطة روما 39 نقطة نابولي 36 نقطة هيلاس فيرونا 35 نقطة بارما 35 نقطة Advertisements ميلان 35 نقطة بولونيا 34 نقطة كالياري 32 نقطة ساسولو 29 نقطة فيورنتينا 28 نقطة تورينو 27 نقطة أودينيزي 27 نقطة ليتشي 25 نقطة سامبدوريا 23 نقطة جنوا 22 نقطة بريشيا 16 نقطة سبال 1907 15 نقطة

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