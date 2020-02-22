رياضة | بنى سويف يسعى لعبور خطوط بترول اسيوط بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يسعى لعبور خطوط بترول اسيوط بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف عصر الأحد الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيره فريق بترول أسيوط في المباراة التى تقام على ملعب استاد بنى سويف فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي وضع الرتوش النهائية حول التشكيل الأساسى للفريق بجانب تجهيز البدلاء لمواجهة البترول خاصة فى ضوء صعوبة المباراة وعدم إهدار اى نقاط بمشوار الفريق بالمنافسة على الصعود للدورى الممتاز .

ويغيب عن صفوف الفريق السويفى الثنائى عبد العزيز عبد الواحد الظهير الأيمن ومحروس محمود مدافع الفريق للإيقاف فيما يعود محمد اشرف لقائمة الفريق عقب انتهاء إيقافه .

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وقال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف : الجهاز الفنى بشكل كبير استقر على تشكيل الفريق ولدينا قائمة بها 29 لاعب ٢٩ لاعب وباخر الاستعدادات مران خفيف ونتمى عدم وجود أى غيابات للإصابة .

على جانب آخر يخوض بترول اسيوط اللقاء بدوافع كبيرة للفوز بالمباراة واستمرار النتائج الإيجابية وتقديم عرض فنى قوى للعودة لقائمة الفرق الكبرى بجدول ترتيب المجموعة تحسبا لإقامة دورى المحترفين .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه الالمونيوم بالجولة الخامسة عشر فيما قد نجح بترول اسيوط فى تحقيق فوز أمام ضيفه المنيا بهدف نظيف أيضا .

وتعادل الفريقان بمواجهة الدور الاول باسيوط سلبيا، ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 31 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز السادس برصيد 21 نقطة.