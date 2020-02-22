رياضة | القومي يفوز على جينيس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يفوز على جينيس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق جينيس على ملعبه من فريق القومي، بهدف نظيف، ضمن مباريات الاسبوع العشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

بدأ جينيس المباراة بتشكيلة مكونة من: علاء ابراهيم - السيد أحمد - حماد حسن - محمد جمال - محمد زينهم - محمد أبو العزم (محمد حامد (شراب) - رضا بدري (كريم ناصر) - أحمد سعيد - أحمد عبد العظيم - محمود زكي - إسلام أشرف (سعد محمد).

بدأ القومي المباراة بتشكيلة مكونة: إسلام عطيتو - أحمد عجيزي - محمد أشرف - أحمد كامل - محمد رمضان - مدحت جمال - مصطفي هشام (تيكا) (سيد عثمان (مانجا)) - محمود أبو سريع (محمود فواز) - وليد فيصل (أحمد مجدي)- عبد الغني عصام - ممدوح رأفت (بيسا).

بدأت المباراة بسيطرة هجومية من أصحاب الأرض حتي جاءت الدقيقة 15 الذي أعلنت عن أول كورة خطيرة لأصحاب الأرض أثر رأسية محمود زكي التي خرجت خارج الملعب، وتألق إسلام عطيتو حارس مرمي القومي في الدقيقة 28 من الشوط الأول أثر تصديه لتسديدة اللاعب إسلام أشرف مهاجم جينيس الذي اسقط مدافعي القومي في خطأ التسلل، وفي الدقيقة 30 بدأ القومي بالهجوم على مرمى جينيس أكثر من مرمي، حتي جاءت الدقيقة 34 التي اعلنت عن أول أهداف المباراة للضيوف عن طريق اللاعب مصطفي هشام (تيكا)، أثر تصوبية من خارج المنطقة وسط أعتراض الجهاز الفني لجينيس على سقوط لاعب الفريق ومطالبتهم باحتساب ركلة حرة للفريق.

ويستمر ضغط أصحاب الأرض لادراك التعادل، ويتألق مدافعي القومي وحارسهم في افساد هجمات أصحاب الأرض، ويعلن الحكم محمد مجدي عن دقيقتين وقت بدل ضائع، وينتهي الشوط الأول بتقدم القومي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى جينيس تبديلين دفعة واحدة بدخول كلاً من سعد محمد ومحمد حامد (شراب) بدلاً من إسلام أشرف ومحمد أبو العزم.

وفي الشوط الثاني، بعد إدراك تبديلين لأصحاب الأرض، واصل جينيس ضغطه الهجومي على مرمي القومي، الذي فشل في النجاح في التسجيل في الشوط الأول، حتى جاءت الدقيقة 65 أجرى القومي تبديله الأول بدخول اللاعب محمود فواز بدلاً من محمود أبو سريع، من أجل أغلق منتصف الملعب على جينيس ومنعهم في الوصول لمرمي الضيوف.

وفي الدقيقة 68 أهدر القومي فرصة لتسجيل هدف ثاني في المباراة، اثر كرة انفرد بها اللاعب عبد الغني عصام وتألق فيها الحارس علاء أحمد حارس مرمي جينيس. وبعد اهدار هذه الكرة، بدأ القومي في الضغط على مرمي جينيس مع استمرار أصحاب الأرض في محاولاتهم لادراك التعادل، وفي الدقيقة 77، أجرى جينيس تبديله الثالث والأخير بدخول اللاعب كريم ناصر بدلاً من رضا بدري. وبعدها بدقيقتين، أجرى القومي تبديله الثاني بدخول سيد عثمان (مانجا) بدلاً من مصطفي هشام (تيكا).

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وفي الدقيقة 83 أهدر اللاعب كريم ناصر فرصة هدف لجينيس وسط غافلة دفاعية من الضيوف، وفي الدقيقة 85 أهدر اللاعب وليد فيصل قائد القومي هدف ثالث لفريقه، أثر تمريرة من منتصف الملعب، وانفرد بها هو وحارس جينيس، وتألق فيها علاء أحمد حارس مرمي جينيس. وفي الدقيقة 89 أجرى القومي تبديله الأخير بدخول اللاعب أحمد مجدي بدلاً من وليد فيصل.

واحتسب الحكم محمد مجدي خمس دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقة 92 سدد اللاعب محمد حامد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة واصطدمت الكرة بالأرض، كددت أن تسجل هدف التعادل لجينيس، وتألق الحارس إسلام عطيتو حارس القومي، وأخرجها لبر الأمان ويستمر ضغط جينيس في الضغط لإدراك التعادل، ولكن التألق الدفاعي من جانب القومي، وانهي الحكم المباراة، ليعلن فوز القومي خارج الديار أرتفع رصيدإلى 26 نقطة بالمركز السابع، بينما يتجمد رصيد جينيس عند 18 نقطة ليهبط للمركز الثاني عشر.

وادار المباراة تحكيمياً محمد مجدي وعاونه كلاً من ماجد مرسي وأحمد جمال وراقب المباراة محمد كمال.

أما عن باقي النتائج، فجاءت كالآتي:

جولدي 2-1 الصيد

الصف 2-1 البدرشين

الإتصالات 1-0 المعادي

الدخان 2-1 بشتيل

حلوان العام 1-2 العياط

أكتوبر 2-1 أبو النمرس

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 52 نقطة

2- الاتصالات 47 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 37 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 27 نقطة

7- القومي 26 نقطة

8- بشتيل 23 نقطة

9- الصف 22 نقطة

10- أبو النمرس 19 نقطة

11- العياط 19 نقطة

12- جينيس 18 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 11 نقطة