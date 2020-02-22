رياضة | محمد الطويلة لـ "الخليج 365 الرياضي": حصلنا على حكم بالحصول على 19 مليون جنيه من الاسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الطويلة لـ "الخليج 365 الرياضي": حصلنا على حكم بالحصول على 19 مليون جنيه من الاسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس نادي النجوم محمد الطويلة بحصولهم على حكم من المحكمة الدولية واتحاد الكرة ابلغني بالقرار رسميا بالحصول على مستحقات قدرها 19 مليون وخمسون ألف جنيها من الاسماعيلي.

وخلال تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" قال محمد الطويلة: المستحقات تشمل شرط جزائي ونسبة مستحقة من بيع ابراهيم حسن من الاسماعيلي للزمالك كما هي مبرمة بالعقد والتي قدرت بـ، 50% .. ويشمل المبلغ ايضا الغرامات المتعلقة بمصاريف الاجراءات القانونية والقضاة والتي يتحملها الاسماعيلي ليكون المبلغ بالكامل في النهاية حوالي 19 مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيها

وأكد : "الامر منتهي .. الاسماعيلي رفض وضع الامور في نصابها واخفى معلومات الصفقة وفي النهاية انا لدي حكم محكمة ولن اتنازل عنه ولا راجعه فيه أو نقاش

وأضاف: "اذا لم يلتزم الاسماعيلي بالسداد ، سوف يتم خصم نقاط منه وبعد ذلك سوف يمنع من القيد واذا استمر في التهرب من السداد سيكون مصيره الهبوط للدرجة الثانية وكل ذلك ومستحقات النجوم محفوظة وواجبة السداد".