رياضة | "جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام ليتواني بقيادة الدولي "جيديميناس ماسيكا" لإدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك المقرر لها يوم الاثنين

ويعاون "ماسيكا" في إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كل من: فيتوتاس سميكوس (مساعد أول) - كاسلوسكاس .. (مساعد ثان) - دوناتاس رامساس (حكم رابع).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن جيديميناس ماسيكا حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:-

- جيديميناس ماسيكا من مواليد 24 مارس لعام 1978 في ليتوانيا ويبلغ عمره 41 عامًا.

- بدأ "ماسيكا" مسيرته التحكيمية عام 1999، وأدار أول مباراة في الدوري الليتواني الممتاز في 16 أبريل لعام 2005، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولية لكرة القدم "فيفا" عام 2007.

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- أدار الحكم الليتواني 245 مباراة خلال مسيرته التحكيمية، ويعشق البطاقات الملونة، حيث أشهر البطاقة الصفراء 949 مرة ، بينما أشهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر 27 مرة، والبطاقة الحمراء بعد إنذارين 36 مرة، واحتسب 66 ركلة جزاء.

- أدار ماسيكا 141 مباراة في الدوري الليتواني منذ عام 2005 وحتي الآن، أشهر 565 بطاقة صفراء، و22 بطاقة حمراء بعد إنذارين، و17 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 42 ركلة جزاء.

- أدار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في التصفيات التمهيدية للبطولة الأوروبية، بينما أدار 30 مباراة في الدوري الأوروبي، و16 مباراة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

- كما سبق وأدار "ماسيكا" 6 مباريات في تصفيات كأس العالم وأشهر 21 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة واحتسب ركلتين جزاء، كما أدار مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

- وسبق وأدار "ماسيكا" مباراة وحيدة في الدوري السعودي جمعت بين النصر والاتفاق في يناير 2017، وأشهر خلالها 6 انذارات، وفاز بها فريق النصر 2-0.

- في الموسم الحالي أدار الحكم الليتواني 9 مباريات في مختلف البطولات، وأشهر 34 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء مباشرة، وحالتين طرد بعد انذارين، واحتسب 3 ركلات جزاء