رياضة | رونالدو يقود يوفنتوس لتخطى عقبة سبال في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود يوفنتوس لتخطى عقبة سبال في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب مضيفه سبال 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى افلت بولونيا من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره أمام اودينيزي ليفرض عليه التعادل 1 /1.

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وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مضيفه جنوه غدا الأحد ، فيما يتفوق يوفنتوس بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يواجه ضيفه سامبدوريا غدا.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 39 ليسجل افضل احتفال ممكن بمباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

وأضاف الويلزي ارون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 60 ثم رد اندريا بيتانيا بهدف لسبال من ضربة جزاء في الدقيقة 69.