رياضة | الوداد يسقط بالخسارة على يد يوسفية برشيد في الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يسقط بالخسارة على يد يوسفية برشيد في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ الخسارة امام مضيفه يوسفية برشيد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري المغربي لكرة القدم.

وسجل أهداف يوسفية برشيد أمين أبو الفتح في الدقيقة 44 وعبد الصمد نياني (هدفين) في الدقيقتين 62 و67، فيما سجل هدفي الوداد البيضاوي جباجبو ماجبي في الدقيقتين 59 و63.

وتوقف رصيد الوداد البيضاوي عند 33 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يوسفية برشيد عند 21 نقطة في المركز التاسع.

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وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الدفاع الحسني الجديد بضيفه اتحاد طنجة.

وتقدم اتحاد طنجة بهدف سجله كوناتي الحاجي يوسوفا في الدقيقة الرابعة وتعادل مروان هدهودي للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة 30.

ورفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، كما رفع اتحاد طنجة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.