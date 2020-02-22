رياضة | تشكيل ناري لريال مدريد أمام ليفانتي بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لريال مدريد أمام ليفانتي بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفانتي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل العودة مرة أخرى لطريق الإنتصارات، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

وأعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه أمام ليفانتي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: داني كارفاخال - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - إدين هازارد.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.