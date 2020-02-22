رياضة | النصر يهزم الحزم ويواصل ملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يهزم الحزم ويواصل ملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الحزم 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا تعادل التعاون مع الرائد 1/1.

وسجل هدفي النصر عبد الإله العمري ويحيى الشهري في الدقيقتين 54 و89.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

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وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فريق التعاون بضيفه الرائد.

وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، كما رفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.