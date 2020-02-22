رياضة | مفاجأة.. طاقم تحكيم ليتواني يقود مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. طاقم تحكيم ليتواني يقود مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين.

وجاء الحكم جيديميناس ماسيكا من ليتوانيا ليدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى.

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وجاء طاقم التحكيم كالأتي :

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع