رياضة | القسم الثالث.. جولة التعادلات وهزيمة كفر الشيخ بالمجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. جولة التعادلات وهزيمة كفر الشيخ بالمجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج مباريات الجولة ال20 والتي أقيمت اليوم بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث عن النتائج التالية:-

عاد فريق بلطيم للإنتصارات من بوابة شباب الحنفي بنتيجة رباعية مقابل هدفين، ليحتل بلطيم المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويتجمد رصيد الحنفي في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وعلي ملعب استاد طنطا في مفاجأة مثيرة نجح فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة في تحقيق الفوز علي كفر الشيخ متصدر المجموعة بثلاثية مقابل هدف ليحتل سبورتنج المركز السادس برصيد 28 نقطة، وتجمد رصيد كفر الشيخ عند النقطة47 متصدرا المجموعة.

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وحسم التعادل الإيجابي المباراة بين مطوبس وسيدي سالم، كما تعادل سلبيا كلا من اتحاد بسيون مع عثماثون وسمنود مع الحامول.

وقاد كلا من محسن هنداوي والجميل، فريق شباس للفوز علي الزعفران بهدفين مقابل هدف.

وتختم المباريات غدا الأحد حيث يستضيف ملعب نادي سمنود المواجهة بين فريقي صيد المحلة ودسوق.

ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 44 نقطة

3- عثماثون 41 نقطة

4- الحامول 37 نقطة

5-سمنود 35 نقطة

6-سبورتنج كاسل 28 نقطة

7- شباس 25 نقطة

8-دسوق 22 نقطة

9- مطوبس 22نقطة

10- بلطيم 20 نقطة

11- الزعفران 19 نقطة

12- سيدي سالم 17نقطة

13- اتحاد بسيون 17 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط