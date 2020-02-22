رياضة | كيكي سيتين يصف ميسي الوغد بـ "العبقري".. ويمتدح الصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يصف ميسي الوغد بـ "العبقري".. ويمتدح الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة سعادته عقب الفوز الكبير الذي حققه فريقه على إيبار بخمسة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلًا :"اليوم قدمنا المباراة التي نريدها، الـ 5-0 تعزز الثقة داخل الفريق".

وأضاف :"هؤلاء اللاعبون لديهم تركيز ذهني جيد للغاية، ويعرفون أهمية لعبة نابولي، هم على دراية بما يحدث في الخارج، لكنهم يتنافسون في هذه الظروف لسنوات عديدة".

وتابع :"برايثوايت اليوم قام بأشياء أكثر مما كنت أتوقع، أعتقد أننا قمنا بتوقيع استثنائي، والذي يتناسب تماما مع ما نحتاج إليه، انه متحمس كثيرا، يرى المساحات جيدا، يفهم كرة القدم، وسيساعدنا كثيرًا".

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وواصل :"عندما تفوز بـ5-0 تصبح الأمور أكثر سهولة، بقية المباريات فعلنا أشياء صحيحة لكن النتيجة لم تكن على ما يرام، اليوم كُنا جيدين خصوصاً في الشوط الأول في عدة أمور".

وأشار :"لاعبي برشلونة لديهم ذاكرة جيدة ويعرفوا مدى أهمية مُباراة نابولي المقبلة".

وحول تألق ميسي وتسجيله أربعة أهداف قال :"ميسي أيضا يساعدنا في بناء الهجمة, ميسي لاعب عبقري ودائماً ينظر للخيارات التي أمامه".

وأتم حديثه :"اليوم قمنا بأشياء رائعة، أنا سعيد جدًا وراض عن الفريق".