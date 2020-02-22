شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يعلن تشكيل ريـال مدريد في مواجهة ليفانتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ليفانتي، في المباراة التي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

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الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: إيسكو، هازارد، بنزيمة.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أريولا، ميليتاو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، ميندي، فينيسيوس جونيور.