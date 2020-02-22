شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم ليتواني يدير «قمة» الأهلي والزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، عن طاقم تحكيم مباراة قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة الرابعة، على ستاد القاهرة الدولي. أعلن الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، عبر الحساب الرسمي للاتحاد، عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: Advertisements جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول كاسلوسكاس.. مساعد ثان دوناتاس رامساس.. حكم رابع

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