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تجديد عقود 5 نجوم.. صداع برأس الريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

بجانب سعي ريال مدريد إلى التركيز بشدة في هذه الفترة الحاسمة والمهمة من الموسم خاصة وأن فرصه لا تزال قائمة للمنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فإن تجديد عقود عدد من اللاعبين سيحتاج منه إلى الكثير من التفكير والاهتمام خلال الفترة المقبلة.

ولن يكون الأمر قاصرا على قائد الفريق سيرخيو راموس الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وإنما يمتد الأمر لعدد من اللاعبين الذين يتعين على النادي حسم موقفهم.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «آس» الإسبانية الرياضية أن 4 لاعبين آخرين بخلاف راموس اقتربوا من نهاية عقودهم مع النادي الملكي. ويمتد عقد راموس حتى يونيو 2021 ولكن لم يتحدث معه أحد من مسؤولي النادي حتى الآن لتمديد عقده الذي يبدو أمرا منطقيا وشبه محسوم، نظرا لأهمية وجود اللاعب في الفريق من ناحية ولأنه لم يتعرض لإصابات كبيرة بعد اجتيازه الـ30 من عمره.

ويحرص راموس على إنهاء مسيرته في الريال لكن تمديد عقده لمدة عامين حتى 2023 يعني أن عقده سينتهي وهو في الـ37 من عمره وهي سن متقدمة للاعب في مركز قلب الدفاع.

ولكن حالة راموس البدنية الجيدة وعدم تعرضه لإصابات كبيرة قد يكون لصالحه ويدفع الريال إلى تمديد عقده حتى 2023.

كما تنتهي عقود 4 لاعبين آخرين في 2021 وهم الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال.

وجدد مودريتش عقده في 2016 وأضاف عامين إلى مدة العقد السابق ثم أضاف عاما آخر ليمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

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ورغم تراجع مستواه في الموسم الماضي بعد فوزه في 2018 بجائزة أفضل لاعب في العالم، استعاد اللاعب مستواه العالي في الموسم الحالي وشارك في 24 مباراة منها 16 مباراة في التشكيلة الأساسية.

واعترف مودريتش بعد كأس العالم 2018 بأن مواصلة اللعب بمستويات عالية في الموسم التالي 2018 / 2019 كان أمرا صعبا وتحديا كبيرا.

وقد يواجه اللاعب المشكلة نفسها في الموسم المقبل لا سيما وأنه سيشارك مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) عقب انتهاء الموسم الحالي، كما أنه سيكون في الـ35 من عمره عندما ينتهي عقده الحالي مع الريال في العام المقبل ما يعني أن النادي قد يعرض عليه تمديد عقده لعام واحد فقط.

وفي المقابل لا يزال لوكاس فاسكيز في أفضل سنوات مسيرته الكروية، حيث إنه في الـ28 من عمره كما أثبت جدارته باللعب للريال.

وشارك فاسكيز في 14 مباراة هذا الموسم كانت نصفها كلاعب بديل ما يعني أن موقفه سيحسم بناء على ما يقدمه من الآن حتى نهاية الموسم الحالي.

وينطبق هذا على خاميس رودريجيز (28 عاما) الذي عاد للفريق بعد ظهوره بشكل جيد في بايرن ميونخ الذي لعب له لموسمين على سبيل الإعارة.

ولكن خاميس عانى من الإصابات في الموسم الحالي وشارك في 12 مباراة فقط وسجل هدفين ما يجعل التجديد له أمرا مشكوكا فيه علما بأنه يستطيع التفاوض مع أي ناد آخر بداية من يناير المقبل.

ومع استمرار الفرنسي كريم بنزيمة واعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أي من إيدن هازارد ولوكا جوفيتش إلى جانب بنزيمة في الهجوم، تبدو فرصة بورخا مايورال (22 عاما) صعبة.

ويلعب بورخا مايورال حاليا للعام الثاني على التوالي في صفوف ليفانتي على سبيل الإعارة من الريال.