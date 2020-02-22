شكوك حول مشاركة جورتسكا أمام تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ
أوضح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حسن حميدتش أن مشاركة الألماني الدولي ليون جورتسكا أمام تشيلسي في مباراة دوري الأبطال لا تزال غير مؤكدة.
وكان جورتسكا تغيب عن مباراة فريقه أمس الأول أمام بادربورن في إطار المرحلة الـ23 من الدوري الألماني.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن وتشيلسي الثلاثاء المقبل في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي أعقاب انتهاء مباراة بادربورن، قال حميدتش عن لاعب الوسط جورتسكا «سننظر ما إذا كان سيصبح لائقا بحلول يوم الثلاثاء».
وبحسب تصريحات بايرن، كان جورتسكا تغيب عن المران العام استعدادا لمباراة تشيلسي بسبب مشاكل في العضلات.
وبإمكان المدير الفني للفريق، هانزي فليك أن يعاود الاستعانة بالمدافعين جيروم بواتينج وبنيامين بافارد اللذين تغيبا عن مباراة الدوري أمس الأول بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء (5 بطاقات لكل منهما).
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