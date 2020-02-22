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نوير: احترمت وصول خصمي قبلي للكرة فتركته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

أعاد قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير خطأه الفادح في مباراة فريقه أمام بادربورن أمس الأول، والذي أدى إلى إحراز المنافس هدف التعادل، إلى الخوف من الطرد.

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وفي أعقاب المباراة التي انتهت بفوز بايرن 3-2، قال الحارس المخضرم إن الموقف بينه وبين مهاجم بادربورن، دنيس سيربيني كان متكافئا، لكنه قال إنه لم يشأ أن يغامر بالتعرض للطرد في حال اشتراكه مع سيربيني.

وقبل وقت قصير من انتهاء الشوط الأول، وصلت كرة طويلة من منتصف الملعب ناحية اليمين بالقرب من خط منطقة الجزاء، فخرج نوير من مرماه إلى خارج منطقة الجزاء، لكن سيربيني كان سبقه إلى الكرة، وقال نوير «كان علي أن أحترم وصوله إلى الكرة قبلي وربما أدى الأمر إلى بطاقة حمراء في حال تدخلي».

وأعرب نوير (33 عاما) عن اعتقاده بأن الخطأ الذي ارتكبه لم يكن جسيما «فمن 100 مرة أقوم فيها بهذا الأمر، أنجح في 99 مرة، وإذا حدث هذا الأمر لمرة، فهذا جزء من طريقتي في اللعب».