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لانج: غششت خلال مسيرتي الاحترافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ فيينا

اعترف محترف سباقات الدراجات السابق، السويسري بيرمين لانج، بأنه كان جزءا من قضية منشطات دولية جرى الكشف عنها قبل عام واحد.

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وقال لانج (35 عاما) عبر تويتر أمس الأول «لقد قمت بالغش خلال مسيرتي الاحترافية كدراج».

وكان لانج اعتزل ورحل عن فريق روث أكروس السويسري عام 2017، وبعدها عمل في تطوير المواهب السويسرية الشابة، لكنه كتب عبر تويتر «اعتزلت العمل بسباقات الدراجات للمحترفين».

وقال لانج إنه كان جزءا من شبكة أديرلاس (سفك الدماء)، وهو مسمى باللغة الألمانية أطلق على عمليات المنشطات التي قام بها الطبيب الرياضي الألماني مارك إس.