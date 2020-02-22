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كاريلي: أهمية وشهرة الاتحاد في البرازيل قادتاني لتدريبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي، أن فريقه يحتاج لعمل متواصل ليستوعب اللاعبين فلسفته وطريقته التي سيتم الاعتماد عليها في اللقاءات المقبلة، مبينا أنه متى ما حدث ذلك سيتغير شكل الفريق وسيعود منافسا كما كان في السابق.

وأشار كاريلي في حديثه لصحيفة اس الإسبانية أنه تابع فريقه خلال مواجهته أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، حيث أشاد بما لدى اللاعبين من إمكانات تؤهل لنجاح الفريق من خلال تطبيق الأفكار التي يأمل تنفيذها.

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ولم يحدد كاريلي لاعبا مميزا في الفريق من خلال مشاهدته لمواجهة أولمبيك وقبل قيادته التدريبات ومهمته رسميا أمام الهلال أمس، مبينا بأنه سيعمل بجانب مساعديه على تحليل أداء اللاعبين بشكل دوري.

وعن الفروقات بين الاتحاد والوحدة الذي سبق وأن دربه بداية الموسم الحالي، قال «الاتحاد يمتلك حشدا جماهيريا كبيرا إضافة إلى أهمية النادي، كما أن الجميع في البرازيل يعرفونه جيدا، وهو أعطاني انطباعا كبيرا عنه وكان أحد أسباب موافقتي على تدريبه».

وأبان المدرب البرازيلي بأنه صاحب الفضل الكبير لإبراز إمكانات مواطنه لاعب الاتحاد رومارينهو داسيلفا، وذلك حينما دربه في فريق كورينثاينز، وأضاف «من دواعي سروري العمل معه، لم أتحدث معه قبل مجيئي إلى تدريب الاتحاد، لكنه ساعدني كثيرا في بداية عملي هنا بالنادي».

ووجه كاريلي رسالة لجماهير الاتحاد طالبهم فيها بأن يكونوا متأكدين من أن كل العاملين في الجهاز الفني، سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق وسيعملون معا من أجل عودة الاتحاد إلى مكانته التي يستحقها.