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شكرالله حكما للهلال وباختاكور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة الهلال السعودي وضيفه باختاكور الأوزبكي، في إطار المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا المقرر لها في 3 مارس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويتكون الطاقم التحكيمي من حكم الساحة الدولي نواف شكرالله، ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، وعمار محفوظ حكما رابعا.

وسبق لشكرالله المشاركة في كأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا.