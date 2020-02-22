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لاعبات أكاديمية الرياض بطلات الجولة الفضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات بطولة الجولة الفضية للمبارزة (للسيدات) في الأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والشيش)، والتي اختتمت أمس على صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وشهدت البطولة مشاركة 45 لاعبة من 6 أندية، ففي منافسات فوق 15 عاما حققت لاعبات أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض، سارة عبدالوهاب ذهبية سلاح المبارزة، وموضي الرشيد ذهبية سلاح الشيش، وربى المصري ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات تحت 15 عاما، حصلت جنى القضماني من أكاديمية المبارز الأولمبي بالدمام على ذهبية سلاح المبارزة، وحققت أناهيد الخيبري من أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض ذهبية سلاح الشيش.