800 غرفة و10 آلاف مقعد و20 كابينة تزين كأس السعودية العالمي للخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

أكملت الجهات المنظمة ترتيباتها لاستضافة السباق الأغلى المتمثل في كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل، والذي يقام السبت المقبل على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، حيث تم حجز 800 غرفة بالفنادق للمشاركين والضيوف، كما تمت زيادة سعة مدرجات ميدان الملك عبدالعزيز لتصبح 10 آلاف مقعد بجانب تخصيص 20 كابينة في الميدان لكبار الشخصيات وملاك الخيل في العالم.

وتبلغ جائزة الشوط الرئيس 20 مليون دولار كأغلى شوط في تاريخ رياضة الفروسية، فيما تبلغ جوائز الأشواط السبعة الأخرى 9 ملايين و200 ألف دولار.

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ويتنافس على الألقاب فرسان من 16 دولة.

ويأتي موعد السباق بعد 4 أسابيع من اختتام بطولة كأس (بيجاسوس العالمي) في جولف ستريم بارك، وقبل 4 أسابيع من بطولة كأس دبي العالمي، وهما بطولتان مصنفتان ضمن أغلى بطولات سباقات الخيل في العالم.

ترتيبات قبل الحدث

زيادة سعة المدرجات بميدان الملك عبدالعزيز لتسع 10 آلاف متفرج.

حجز أكثر من 800 غرفة في الفنادق.

تخصيص 20 كابينة لكبار الشخصيات وملاك الخيل حول العالم، حيث يبلغ سعر الكابينة 20,000 دولار.

بلغ التسجيل المبدئي للخيل 964 رأسا للمنافسة على 8 أشواط.

16 دولة من 4 قارات تنافس على الفوز بالأشواط.

يشارك في الشوط الرئيس 143 حصانا.

جائزة الشوط الرئيس 20 مليون دولار كأغلى شوط عبر التاريخ.

جوائز الأشواط السبعة الأخرى 9 ملايين و200 ألف دولار.