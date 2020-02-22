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الرائد يفرط في قمة بريدة بالتعادل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

حافظ قطبا بريدة الرائد والتعاون على مركزيهما في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادلهما 1-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ19.

وتقدم التعاون أولا بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع الرائد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، كما رفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

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وشهد اللقاء سيطرة الرائد على معظم المجريات مقابل خطورة تعاونية في كرات شحيحة تصدى لها الحارس عزالدين دوخه الذي شاطره حارس التعاون كاسيو في الحضور.

في بداية المواجهة، أخذ جس النبض بين الفريقين وقته الكافي، وبعد مرور الـ15 دقيقة الأولى، بدأ كل فريق في البحث عن شباك الآخر، معتمدين على اللعب عن طريق الأطراف، حيث عمل التعاون على غزو الرائد عن طريق ظهيري الجنب نيلدون وهيلدون، قابلهما الرائد بالأطراف الهجومية المتمثلة في محمد فوزير وأحمد الزين، فيما تكفل عبدالمجيد السواط (التعاون) وجهاد الحسين (الرائد) بأدوار صناعة اللعب.

وأثمر الأسلوب التعاوني عن هدف السبق برأسية محمد السهلاوي في الدقيقة الـ35، عقب تلقيه عرضية متقنة من هيلدون، إذ إن خارطة الملعب فنيا كانت لمصلحة الرائد لكنه أخفق في التسجيل لقلة الكثافة الهجومية.

في الشوط الثاني واصل الرائد تفوقه الفني والسيطرة الميدانية وسط تراجع تعاوني لمناطقه الدفاعية، وأثمر ذلك عن التعادل بضربة جزائية تسبب بها جهاد الحسين وسجلها محمد فوزير في الدقيقة الـ69.

وحافظ حارس الرائد عزالدين دوخه على نتيجة اللقاء بعد أن حول تسديدة نيلدون لضربة زاوية ببراعة في الدقيقة الـ90 كإحدى أخطر الكرات التعاونية الشحيحة، بجانب تسديدة خطرة من البديل تاومبا في آخر دقائق اللقاء (94)، لينهي الحكم بعدها المباراة.