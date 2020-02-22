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طاولة الأخضر تستهدف أولمبياد طوكيو

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طاولة الأخضر تستهدف أولمبياد طوكيو
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

حطت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة أمس في العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو (المنافسات الفردية) التي تنطلق في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الحالي.

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ويشارك في التصفيات 31 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة هي السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، لبنان، سوريا، الكويت، قطر، اليمن، عمان، العراق وفلسطين.

وضمت بعثة الأخضر اللاعبين، عبدالعزيز العباد، علي الخضراوي، عبدالعزيز بوشليبي، محمد الشريف.

يذكر أن المنتخب يقوده المدرب يوسف سيد ويساعد عبدالعزيز الطاهر.


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