شكرا لقرائتكم كهربا يتحدى قبل لقاء صن داونز بشعار "أوفر تايم" تدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني خلال تدريبات اليوم قبل المباراة المرتقبة ضد الزمالك في القمة التي ستقام مساء بعد غداً الاثنين ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز والمقرر ان يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وأكد اللاعب لمدربه خلال جلسة لم تستغرق دقائق معدودة التوجه الى غرفة الألعاب البدنية لخوض تدريبات إضافية عقب انتهاء التدريب اليوم لرفع معدل اللياقة البدنية له استعداداً للمباراة التي قد يلعبها في أبطال أفريقيا ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الامارات في السوبر المصري بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3 في المواجهة التي شهدت أحداثاً مؤسفة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة.