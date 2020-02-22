شكرا لقرائتكم بشير التابعى: عبد الله جمعة لاعب صغير ومعندوش خبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد بشير التابعى مدافع الزمالك الأسبق عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض الذى بدر منه في مباراة السوبر التي جمعت فريقى الأهلى والزمالك بدولة الإمارات والذى توج به الأبيض بركلات الترجيح.

قال بشير التابعى في تصريحات لـ"سوبركورة" عبد الله جمعة لاعب صغير معندوش خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة ومينفعش يستفز جمهور الأهلي بالاحتفال أمامهم".

انتهى اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى، لمناقشة أحداث الشغب والخروج عن النص فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى من قبل بعض لاعبى الفريقين، والتى فاز الزمالك بلقبها على حساب الأهلى بضربات الترجيح.

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ويدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ينتظر الأهلى العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، فى مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل فى الدورى ثم مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 29 فبراير و7 مارس المقبل فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.