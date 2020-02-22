شكرا لقرائتكم جمال الغندور يعلن إسناد القمة المقبلة لطاقم حكام ليتوانى بقيادة ماسيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

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وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.