شكرا لقرائتكم طاقم حكام مكسيكى لإدارة مباراة قمة الدوري الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن لجنة الحكام استقرت على طاقم حكام مكسيكى لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، والتى ستقام يوم الاثنين المقبل فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام عن أسماء الطاقم الذى سيتولى إدارة قمة الدورى بين القطبين، خاصة بعدما تمسك اتحاد الكرة بإقامة اللقاء فى موعده وعدم تأجيله.

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مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.